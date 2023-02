Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Ecco cosa ci fa litigare"

18 febbraio 2023 a

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda oggi c'erano anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due ragazzi sono stati invitati per parlare della loro storia d’amore iniziata dentro la casa del GfVip. E hanno confermato che la storia procede a gonfie vele. Anche se qualche problemino ci sarebbe: "Lui ha un difetto grande - ha detto Rosalinda -. E’ disordinato. Io invece sono fin troppo precisina. Gli scontri ce li abbiamo soprattutto per questo. Per il resto va tutto a gonfie vele”.

A un certo punto la Toffanin, notando un anello alla mano della sua ospite, le ha chiesto se ci fosse un annuncio da fare. A prendere la parola è stato Zenga, che ha chiarito di aver regalato quell’anello alla fidanzata per l’anniversario. La conduttrice ha quindi colto la palla al balzo per chiedergli se presto si sposeranno. E il suo ospite ha subito dichiarato che l’idea c’è sicuramente, anche se una data non è stata ancora fissata: “Si, e vorrei anche una bambina”. “Amore te l’ho già detto tante volte che non possiamo scegliere se avere un maschietto o una femminuccia", ha risposto allora lei.

La Toffanin, poi, ha chiesto al suo ospite come vanno adesso le cose con il padre Walter Zenga, visto che in passato ci sono stati non pochi problemi. E il ragazzo ha rivelato che adesso le incomprensioni tra loro sono solo un lontano ricordo: “Adesso le cose vanno bene. Siamo andati allo stadio anche 3/4 volte insieme. Faccio questo esempio per farti capire che abbiamo deciso di lavorare sulle nostre cose in comune".