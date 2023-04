Ciao Maschio, la Carlucci sfora? De Girolamo-record: clamoroso in Rai

02 aprile 2023 a

Record su record per Nunzia De Girolamo e il suo Ciao Maschio. La puntata del programma in onda su Rai 1 sabato 1 aprile, infatti, segna un nuovo picco in termini di ascolti: lo share della puntata è pari al 16,9%, ossia la puntata più vista di sempre nelle tre edizioni del programma (eccezion fatta per quella che ha seguito l'ultima serata del Festival di Sanremo 2023, dove però i dati di ascolto erano influenzati dalla kermesse e dalla trasmissione a tarda notte del format, anch'esso in salsa sanremese).

Per la De Girolamo, insomma, una stagione da incorniciare: le medie di ascolti, infatti, raddoppiano quelle delle prime due edizioni del programma. Ciao Maschio, in virtù di questi dati, si conferma ad oggi la seconda serata più vista in tutto il palinsesto Rai.

Una puntata iniziata con qualche "difficoltà", poiché Il Cantante Mascherto condotto da Milly Carlucci (che si è fermato al 16,8% di ascolti) ha nuovamente sforato. Da quando il format è stato sensibilmente modificato, la Carlucci spesso va "lunga". Ma nonostante l'intoppo, Ciao Maschio ha messo a segno un risultato clamoroso. Gli ospiti che si sono confessati dalla De Girolamo in quest'ultima puntata erano Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito.