Maria De Filippi? "Ho litigato con lei": finisce subito malissimo, chi vuota il sacco

Mancano pochissimi giorni alla semifinale di Amici 22, arrivato al Serale. E tra i semifinalisti c'è Wax, uno dei sei allievi rimasti in gara. E così, la produzione del programma ha chiesto a loro di fare un primo bilancio di quest'esperienza. E quanto ha raccontato l'allievo di Arisa per certi versi è sorprendente.

Si parte dagli esordi, e rivela: "Ho fatto il casting, ho litigato con Maria De Filippi e non avevo alcuna certezza. Non ci credevo tanto". Insomma, il primo incontro è stato pessimo. Wax non ha voluto entrare nel dettaglio di quanto accaduto, ma una cosa è certa: sin dal principio, ha mostrato tutto il suo carattere fumantino.

Tanto che il cantante già nelle ultime ore Wax aveva avuto una accesa discussione con Maddalena. Eppure, nell'ultima intervista, il ragazzo ha mostrato anche un lato meno conosciuto della sua personalità, spiegando anche come Amici, per ora, non lo abbia cambiato come persona.

Dunque, ha aggiunto: "Però ad Amici ho scoperto tante cose che pensavo di non avere. Prima di tutto il cuore, io pensavo di non averlo e che fosse freddo. Invece può aprirsi", ha concluso Wax, il quale forse, in verità, un pochino è cambiato.