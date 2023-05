Paola Barale a letto, imbarazza la Toffanin: "Non manca nulla..."

09 maggio 2023 a

Lo show di Paola Barale intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, comprende anche la risposta decisamente piccante alla malandrina domanda della padrona di casa. "L’amore? Sono in un periodo leggero, mi diverto e sto bene. Devo dire che non mi manca nulla…". Un modo simpatico e allusivo, quello della splendida showgirl 56enne, per sottolineare come la sua vita sentimentale sia al momento decisamente frizzante e, per così dire, variegata.

Ma proprio sul tema amoroso, la storica ex valletta di Mike Bongiorno alla Ruota della Fortuna, nonché ex sosia di Madonna, ha lanciato una stoccatina a Gianni Sperti e in fondo pure un po' a Silvia Toffanin: "La settimana scorsa è venuto qui il mio ex marito? Ma dai. Fai bene a non farmi vedere le immagini, grazie. Mi auguro che questa sia l’ultima volta, dato che vengo accusata di parlare sempre di lui, quando ne parlo solo perché me lo chiedono. Altrimenti parlerei davvero di altro".

La querelle Barale-Sperti va avanti da tempo. Diversi mesi fa la Barale si era sfogata con queste parole: "Direi che sia Raz (Raz Degan, altro suo storico ex, ndr) che Gianni non sono stati loro stessi e non hanno mostrato la loro vera natura. Lei sono certa capirà cosa voglio dire. Diciamo che non sono stati proprio veri del tutto… Al pubblico possono sembrare molto diversi come persone. In realtà con me sono stati simili. Si sono comportati nella stessa maniera. Gianni e Raz non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi". Dichiarazioni sibilline a cui Sperti, proprio a Verissimo la settimana scorsa, ha risposto così: "Immagino molto bene cosa volesse far intendere. Ha fatto delle illazioni e te le dico, voleva arrivare al fatto che io possa essere gay. Mi infastidisce che ci sia questa volontà di sapere che orientamento uno ha. Io non lo dirò mai, non amo proprio le etichette".