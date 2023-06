Lorena Bianchetti, la domanda a Papa Francesco su Rai 1: "Santità...", cala il gelo

04 giugno 2023 a

a

a

Imbarazzo su Rai 1. Durante A sua immagine, Lorena Bianchetti scivola in una clamorosa gaffe. È accaduto con niente di meno di Papa Francesco, ospite della conduttrice in una puntata registrata il 27 maggio scorso. Qui la Bianchetti ha chiesto a Bergoglio: "Santità – ha esordito - avrei una domanda particolare da fare, molto personale: posso chiedere se da bambino aveva un programma preferito in televisione?".

"Quanto mi mancheranno...". Fabio Fazio di sasso: cala il gelo in studio

Immediata la replica del Santo Padre che non si è sottratto: "Vedi cara.... Ti rispondo raccontando un grande segreto del papa, lo vuoi sapere?". Ed ecco che la Bianchetti pensava subito di aver ottenuto uno scoop senza precedenti. E invece... "Si, si, si!!! La prego Santità, ce lo dica!". E Francesco: "Quando ero bambino la televisione non era ancora stata inventata." Gelo in studio.

"Quel ramo". Serena Bortone, gaffe clamorosa, il ministro la riprende in diretta

Papa Francesco ha deciso di intervenire proprio A sua immagine perché più volte si è detto un grande ammiratore del lavoro svolto sullo schermo da Lorena Bianchetti. Addirittura, durante l’udienza concessa all’intera redazione Rai il 4 marzo scorso in Vaticano, infatti, Bergoglio ha spiegato che è solito seguire qualche minuto della trasmissione prima di affacciarsi all’iconica finestra del Palazzo Apostolico. Questo sì che a differenza di quello precedente è uno scoop