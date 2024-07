Rai 1, il ricordo di Fabrizio Frizzi fa volare gli ascolti: Techetechetè da record

Klaus Davi 26 luglio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Techetechetè)

La tv nostalgia inventata da un grande conduttore come Paolo Limiti ha qualcosa di davvero surreale. Fa rivivere la storia di un Paese, momenti gioiosi o anche drammatici, che sono rimasti sedimentati nell’immaginario collettivo, come se accadessero oggi. L’interprete più efficace di questa suggestione è Techetechetè che ha industrializzato il business del ricordo declinato con sapienza e maestria, come solo la Rai sa fare.

Martedì il format ideato da Michele Bovi, in onda su Rai 1 dal 2012, ha dedicato la puntata Fabrizio, il nostro amico, curata da Francesco Valitutti e Roberto Patrone, al mai dimenticato Fabrizio Frizzi. Un tuffo nella carriera del conduttore scompparso nel 2018, con estratti da programmi che l’hanno reso celebre come Scommettiamo che...?, Europa Europa, Pane e marmellata, I fatti vostri, Tandem, Miss Italia, L’eredità, Ballando con le stelle, la fiction Non lasciamoci più e tanto altro.

Guardando gli ottimi ascolti - 2.600.000 spettatori col 16% di share - e la curva di attenzione che ha toccato picchi vicini al 20%, si percepisce quanto però Frizzi abbia oltrepassato lo schermo e si sia fissato nella testa della gente, di almeno tre generazioni. Non sono mancati i giovani, con un buon 15% di share, ma con gli over 55 si sale al 17.5% e con gli over 65 si arriva al 24%.