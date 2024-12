Ballando con le stelle, gaffe-Mariotto: la mano scivola... proprio lì, il gelo del ballerino

01 dicembre 2024 a

Un'altra puntata carica di tensione, polemiche e colpi di scena, quella di Ballando con le Stelle in onda su Rai 1 sabato 30 novembre, alla conduzione sempre lei, sempre Milly Carlucci.

Una puntata su cui pesavano le accuse di Sonia Bruganelli dopo l'allontanamento del "suo" Angelo Madonia, poi le frecciate di Federica Pellegrini e Selvaggia Lucarelli, il caso-Ballando che potrebbe arrivare addirittura in Parlamento, in Commissione di vigilanza Rai.

E durante la puntata, ecco anche il misterioso abbandono di Guillermo Mariotto, che ha lasciato la diretta per non ripresentarsi più in studio. Una vicenda a tratti misteriosa.

Ma prima di abbandonare lo studio, lo stesso Mariotto si è reso protagonista di un siparietto che sta rimbalzando alla velocità della luce sui social. In un certo momento della diretta, infatti, lo stilista si trovava seduto a terra, al collo una peculiare corona di piume gialle. E quando fa per rialzarsi, ecco che allunga involontariamente la mano verso le parti intime di un ballerino, il quale si scosta e a sua volta, con la mano, scosta quella di Mariotto.

Un gesto involontario, ma che ha fatto sorridere il web e che ha ovviamente imbarazzato il ballerino: Mariotto cercava la mano del ragazzo per rialzarsi ma... la ha mancata.