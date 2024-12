Ballando, Mariotto abbandona la diretta e non torna più in studio: malore? No, girano strane voci...

01 dicembre 2024 a

Non solo polemiche. Un sabato pieno zeppo di tensione per Ballando con le Stelle, il format danzereccio in onda su Rai 1 in prima serata e condotto da Milly Carlucci. Una puntata che va ad allungare il romanzo popolare di questa chiacchieratissima e velenosissima edizione. E in particolare un episodio sta facendo molto, molto parlare: all'improvviso è sparito il giudice Guillermo Mariotto. Poco prima di mezzanotte e mezza, Mariotto ha abbandonato lo studio senza dare spiegazioni, gettando un’ombra di mistero sulla serata.

La Carlucci ha poi cercato di chiarire la situazione, spiegando: "Mariotto è uscito dal teatro e non siamo più riusciti a recuperarlo". Per garantire il regolare svolgimento della gara, la conduttrice ha spiegato che i voti del giudice sarebbero stati annullati. Con la sua consueta ironia velenosa, Selvaggia Lucarelli, parimenti giudice del programma, ha commentato: "Forse si è infortunato anche lui". Milly Carlucci, riportando la discussione su un tono più serio, ha aggiunto: "Spero di no, perché gli voglio bene. Forse si è sentito poco bene?".

Insomma, mistero e sconcerto. Nonostante l’assenza di Mariotto, la trasmissione è proseguita con quattro giudici a valutare i concorrenti in gara. Tuttavia, l’ipotesi di un malore sembra essere stata smentita da alcuni video del dietro le quinte che hanno iniziato a circolare sui social. In queste immagini, il giudice appare in buona salute mentre scherza con Amanda Lear, ospite della serata e ballerina per una notte. Selvaggia Lucarelli ha condiviso nelle sue storie Instagram un video in cui si vede Mariotto lasciare il tavolo dei giudici con un boa giallo, apparentemente senza problemi.

Ovvie, quindi, le speculazioni su quanto sia accaduto: la teoria del malore pare subito accantonata. Ma i più attenti hanno notato un atteggiamento polemico da parte di Mariotto durante il commento all’esibizione di Amanda Lear, ex giudice del programma. Rivolgendosi presumibilmente a Giancarlo De Andreis, uno degli autori di Ballando con le Stelle, Mariotto ha esclamato: "Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare". E in quel frangente appariva molto nervoso. Poco dopo la sparizione. C'entrava la polemica sull'autore? Domanda, ad ora, in cerca di risposta.