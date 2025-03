Canale 5, "Tradimento" non tradisce: l'ennesima soap turca è un caso

Klaus Davi 02 marzo 2025 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tradimento)

Se non è già mania poco ci manca. L’ennesima soap turca di Canale 5 sbanca nel day time. Partita il 1° dicembre solo nella prima serata domenicale, dal 25 gennaio si è aggiunto l’appuntamento del sabato pomeriggio per poi, dal 5 febbraio, completare l’opera con la quotidiana pomeridiana dal lunedì al venerdì. Che il direttore Giancarlo Scheri abbia fatto un affare lo dimostrano i dati: giovedì 2.481.000 spettatori (audience più alta del day time della rete) col 20.34% di share e picchi del 23%.

La trama ruota attorno a Güzide, una giudice che decide della vita degli altri ma non si accorge dei tanti segreti che si celano nella sua famiglia, con due figli e il marito. Ma quando scopre la doppia vita dell’uomo con cui vive da 30 anni, Tarik, eccola diventare una vendicatrice senza scrupoli.

L’amore non è al centro, come per altre “dizi” predominano le invidie, l’ambizione e la brama. Proprio nelle ore in cui Pier Silvio Berlusconi annuncia ottimi preliminari del bilancio 2024, il Biscione trova un’altra gallina dalle uova d’oro che impazza anche tra i millennial.