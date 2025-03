Eleonora Giorgi, nel cuore degli italiani: tutti davanti alla tv per salutarla

Klaus Davi 06 marzo 2025 a

CHI SALE (“Pomeriggio Cinque” / Canale 5)

Appena diffusasi la notizia della scomparsa di Eleonora Giorgi i network hanno dedicato all’attrice un meritato spazio che già consente di fare un bilancio di come il suo ricordo sia radicato nell’immaginario. Myrta Merlino ha aperto Pomeriggio Cinque con degli spezzoni dell’intervista in studio in cui parlò della sua malattia. Medie di 1,3 milioni di spettatori oltre il 13% di share.

Non da meno su Rai 1 La volta buona di Caterina Balivo, al 18% di share, e La vita in diretta di Alberto Matano, sopra il 22%, mentre su Rai 2 arriva all’8% BellaMa’ di Pierluigi Diaco. Buon esito anche per la riprogrammazione di alcuni suoi film di successo: Borotalco nel pomeriggio di Rete 4, visto da quasi 400mila persone col 4% di share, Mani di fata nel preserale di Rai 2, 420mila spettatori col 2.5%, Mia moglie è una strega in seconda serata su Rete 4, 530mila teste col 6%. OmnicomMediaGroup calcola una forte attenzionalità del pubblico over 50 ma tramite i nuovi media digitali sono state raggiunte anche le generazioni più giovani.