Amici, ora è ufficiale: arriva Amadeus, ecco il suo nuovo ruolo

Era nell'aria ma ora è ufficiale. Amadeus farà parte della squadra di Amici, il programma televisivo di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'ex presentatore del Festival di Sanremo parteciperà allo show in qualità di giudice. La conferma è arrivata via social, con i suoi fan che hanno scattato alcune foto che lo ritraggono in studio alla registrazione della puntata. In questo modo, dopo i primi mesi al Nove, l'ex conduttore di Affari Tuoi avrà la possibilità di rilanciarsi in televisione. E in fondo farà comodo anche a Discovery, dato che avrà una sorta di "pubblicità gratuita".

Con Amadeus ci saranno altri due giudici d'eccezione: Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. Sul palco l'attrice Sabrina Ferilli con il regista Gabriele Mainetti e l'attore Enrico Borello per presentare il nuovo film "La città proibita". Super ospite musicale Gazzelle che si esibisce sul palco con il suo nuovo singolo "Da capo a 12" contenuto nell'album "Indi".

Sono quindici i talenti che sono stati premiati con l'accesso al Serale del talent e si apprestano ad affrontare in tre squadre la fase più importante per loro: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara e Daniele squadra Zerbi - Celentano; Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco squadra Cuccarini - Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella squadra Pettinelli - Lettieri Solo uno di loro alzerà la coppa del vincitore.