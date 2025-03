L'Eredità, "dopo tanta mediocrità...": Stefano in studio, si scatena il finimondo

A L’Eredità, il gioco delle parole e della ghigliottina, il regno di Marco Liorni su Rai 1, è il tempo della festa. Gioia per Stefano, da Bellusco, provincia di Monza Brianza, che ha conquistato il titolo di campione azzeccando la soluzione al gioco finale. Morale, si porta a casa 47.500 euro. Una vittoria che ha fatto esplodere il pubblico in studio e sui social: per Stefano tanti, tantissimi (e meritatissimi) complimenti.

La sua scalata al successo - la puntata è quella di giovedì 27 marzo - è iniziata al Triello, dove ha affrontato la debuttante Ida e il veterano Gabriele. Dopo una sfida serrata, è riuscito a spuntarla su quest’ultimo nei Cento Secondi, guadagnandosi così l’accesso alla sua prima Ghigliottina. Partito da un montepremi iniziale di 190mila euro, due dimezzamenti lo hanno portato a giocarsi 47.500 euro con le parole-indizio: ‘Dimenticare, Borsetta, Fotografico, Cinese e Gesto’.

Quando il tempo a disposizione è scaduto, Stefano ha scritto la sua risposta: ‘Ombrello’. "Cinese e Gesto mi hanno fatto pensare al diminutivo", ha spiegato con un pizzico di incertezza mentre illustrava il suo ragionamento a Marco Liorni. Il conduttore, nel tentativo di metterlo in dubbio, ha giocato con la parola ‘Gesto’, ma alla fine ha esclamato: "Fallo sto gesto di vittoria", invitandolo a fare la V con le dita. Solo in quel momento Stefano ha realizzato l’esito della sua impresa: "Ah perché è la mia? (la vittoria, ndr)", ha detto sorpreso e incredulo per il colpo di scena.