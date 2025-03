L'aria che tira, "Meloni ha fatto qualcosa di giusto?": Romano imbarazzante

Paolo Romano ha sfruttato il palco offertogli da David Parenzo per fare il solito comizio del Pd. Il dem, dopo aver ascoltato i temi di discussione esposti sul tavolo di L'aria che tira, ha preso la parola per rivelare ai telespettatori i veri problemi degli italiani. "Io penso che siamo di fronte all'ennesimo weekend di una cosa che a me sinceramente ha stancato e mi stancava già quando a 16 anni ho iniziato a fare politica - ha detto -. Cioè parlare di tutto tranne che dei problemi delle persone. Siamo riusciti a parlare delle battute di Tajani, di quelle di Calenda, delle frasi sul cancellare o non cancellare dei partiti, di Salvini che parla di complotti".

E ancora: "Non abbiamo commentato in maniera seria che in questo Paese abbiamo raggiunto un nuovo record sul dato delle famiglie a rischio povertà o a rischio esclusione sociale. Questo dato è trainato dal fatto che aumentano i lavoratori poveri e chi lavora a bassa intensità facendo qualche ore di lavoro alla settimana e non arrivando alla fine del mese. Non abbiamo più uno strumento in questo Paese per rispondere a quelle famiglie. Sul salario minimo, su cui Calenda ha fatto la campagna con noi nonostante oggi sorrida ad altri per opportunità politica. Il governo è riuscito a svuotare la proposta di legge e a non parlarne più. Il risultato è che ci sono in Italia 4 o 5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro l'ora. Secondo me se vogliamo riavvicinare le persone alla politica, dobbiamo smetterla di parlare di questi equilibrismi abbastanza ridicoli e parlare dei problemi delle persone".