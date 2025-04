La volta buona, Mariotto-choc contro la regina Camilla: "Non si può vedere"

Guillermo Mariotto perde la pazienza. Ospite de La Volta Buona, in onda mercoledì 9 aprile su Rai 1, lo stilista non si trattiene. In studio, a tutta immagine, la foto di Camilla, moglie di Re Carlo. Alla domanda di Caterina Balivo su come si vesta la Regina, Mariotto dice la sua senza troppi giri di parole: "Non si può guardare. Lei è proprio sgraziata di suo. Non ha portamento". E ancora: "È sempre ciancicata... Guarda che meraviglia...".

Diverso parere quello su Carlo III. "È elegantemente pallido - lo definisce -, è perfetto. Lui ci è nato così. È diverso... È inutile che difendiate Camilla, siete ipocrite: lo sapete che non piace a nessuno e che è stata antipatica a tutti".