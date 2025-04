L'Eredità, il caso del gazpacho travolge Giada: polemica furibonda, cosa è successo

Come ogni sera, si accendono i riflettori nello studio de L'Eredità, il regno di Marco Liorni, il game-show campionissimo in termini di ascolti in onda tutte le sere su Rai 1. La puntata in questione del gioco delle parole, dei loro legami e, soprattutto, della Ghigliottina, è quella di lunedì 14 aprile.

Alla vigilia, alla Ghigliottina si era qualificato il super-campione Gabriele - con un montepremi potenziale pari a 200mila euro -, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: non ha azzeccato la parola misteriosa. E, come spesso accade, in parallelo sui social montavano le polemiche di alcuni utenti, i quali in particolare su X puntavano il dito contro l'eccessiva difficoltà della Ghigliottina. Già, secondo i complottisti alcuni legami non sarebbero stati poi così logici. E insomma, altro giro, altra puntata e soprattutto altra polemica. Infatti il giorno successivo è esplosa un'altra piccola polemica. Ed è esplosa ben prima della Ghigliottina.