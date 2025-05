L'Eredità, polemica furiosa dopo la Ghigliottina: "Che parole stanno dando"

Ieri, lunedì 26 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Questa è l'ora in cui ognuno di noi gioca. Buonasera Italia e benvenuti all'Eredità", ha detto il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornato al nuovo campione del gioco Andrea. L'altro ieri, infatti, è stata una serata indimenticabile per il ragazzo. Con lui giocano come concorrenti Alessia da Roma, Davide da Benevento, Irene da Lecce, Luca da Ancona, Linda e Margherita da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore allo studio. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico.

Alla fine, l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina - l'ultima manche del game - è stata ancora una volta Linda. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 50mila euro. Per farlo, però, doveva riuscire a trovare una parola che quadrasse con "Tempo", "Naturale", "Restare", "Invitati", "Pagamento".