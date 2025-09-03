Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi parte bene. E non era scontato

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Dentro la notizia / Canale 5)
Parte bene il nuovo format pomeridiano di Canale 5 Dentro la notizia col 18.2% di share nella prima parte, e curve che arrivano fino al 19.5%, e un buon 16% nella seconda. Dalla natura della scaletta e dalla stessa presentazione iniziale del conduttore Gianluigi Nuzzi si evince subito l’articolazione profondamente modificata della trasmissione, incentrata su attualità e cronaca.
Non era scontato un pubblico così consistente visto il cambio radicale di tematiche e stile di conduzione rispetto a precedenti come Barbara D’Urso e Myrta Merlino. Tuttavia la prima di Nuzzi ha centrato perfettamente gli obiettivi stimati dai centri media specializzati. Certo, il campionato è lungo e tra una settimana il patron di Quarto Grado dovrà confrontarsi col ritorno della portaerei di Rai 1 La vita in diretta di Alberto Matano.
Intanto però buona la prima con la platea dei nuovi device tecnologici vicina ai 10mila utenti medi che lascia davvero ben sperare. La sfida è aperta ma Nuzzi se la può giocare con una ottima base di partenza.