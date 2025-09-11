Della Rovere-Parietti, amori e veleni in diretta

Ospite nel salottino di Rai 1, la figlia di Marina Ripa di Meana spiega di aver avuto «pochi, profondi e significativi» legami sentimentali nella sua vita e di essere capace «di stare anche 5 o 6 anni da sola, senza mai cercare rapporti “di passaggio”». Quindi la frase contestata: «Io sono esigente in amore, non sono come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti». Una doccia gelata e una mancanza di rispetto secondo la Parietti, che su Instagram sbotta: «Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt’altro da come l’ha descritta». «Trovo - prosegue l’Alba nazionale - le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita».

«Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva». «Se desidera parlare di sentimenti lo faccia partendo dai propri, che conosce meglio di chiunque altro. Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia».

Dopo qualche ora, ecco la replica di Lucrezia: «Alba, ma dai io non ti volevo offendere, non era proprio nelle mie intenzioni. Mi dispiace tantissimo: sei una figa, mi stai simpatica, sei intelligente, sei una donna meravigliosa. Oh, e poi tu ti innamori... ma beata te. Forse non hai visto la puntata e qualcuno te l’ha riferita e alle persone piace mettere zizzania. O forse io l’ho detta male e se così fosse... ti ripeto non era mia intenzione. Anche perché mi stai simpatica: non saremo amichette per la pelle ma ci capita di frequentarci, di vederci e di fare delle cose assieme. Ho una grandissima stima e ammirazione, sei davvero una donna fantastica».