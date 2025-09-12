PiazzaPulita, Bocchino stana Formigli: "Quando mi dà del lei"

Si accendono gli animi, ma, in fondo… ci si fa anche una risata nello studio di Piazzapulita, il talk di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Ed il nuovo dibattito in studio vede un bel botta e risposta proprio tra il padrone di casa e Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d’Italia. Per la gioia di Matteo Renzi che, da spettatore terzo, se la ride. Il dialogo è abbastanza surreale, da ultimo giorno di scuola sebbene siamo solo agli inizi della nuova stagione televisiva.

Formigli capisce subito che il clima non è quello di piena concentrazione e interrompe subito il suo interlocutore: “Mi scusi Bocchino, voglio dire una cosa ai telespettatori e non a lei, quindi non m'interrompa. Dico solo una cosa…”. Il conduttore non riesce a proseguire il suo intervento, perché Bocchino lo stuzzica a dovere: “Ci diamo del lei adesso, quando s'inc*** mi dà del lei…”. Formigli prova a negare: “No, no, sempre del lei a Bocchino dò, no in televisione sempre”. Il direttore editoriale del Secolo d’Italia rimane fermo sulla sua posizione: “No, no, mi dà del tu, ma perché sono l'unico giornalista a cui non si dà del tu, c'è del razzismo nei confronti della destra”.