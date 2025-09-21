Italia 1, Ingegneria perduta: un botto nella notte

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Ingegneria perduta / Italia 1)
Nella notte tra mercoledì e giovedì Italia 1 manda in onda format documentaristici a carattere ingegneristico che, sorprendentemente, tengono svegli “eroici” spettatori attratti da grandi opere del passato.
Si parte con Costruttori di piramidi-I loro segretitra le due e le tre ma il clou è tra le 3 e le 4:30 con la serie Ingegneria perduta che segna una media di oltre 70mila spettatori con picchi di circa 80mila teste e quasi il 9% di share nella seconda puntata tra le 3:45 e le 4:30. Il format, di origine inglese, parla di edifici, ponti ed elementi ingegneristici nel mondo, dismessi e mai veramente utilizzati, che però nascondono misteri sui motivi per i quali sono stati costruiti. Il focus del secondo episodio era su una struttura circolare tuttora esistente in Polonia legata agli esperimenti nazisti e su agghiaccianti bunker costruiti all’epoca della Guerra Fredda vicino a Londra.
Spiccano i laureati quasi al 10% e i giovani 19/24 anni al 9.5% di share. In un periodo in cui si fa fatica a trovare le case, questi particolari immobili, se ben ristrutturati, potrebbero rappresentare una soluzione alquanto pittoresca.