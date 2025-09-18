Libero logo
Porta a Porta, Bruno Vespa è una sentenza: la prima puntata...

di Klaus Davigiovedì 18 settembre 2025
Porta a Porta, Bruno Vespa è una sentenza: la prima puntata...

CHI SALE (Porta a Porta / Rai 1)
Buon avvio di stagione per Porta a Porta che quest’anno festeggia la 30esima edizione essendo partito il 22 gennaio 1996. Il primo ospite fu Romano Prodi, allora leader dell’Ulivo e candidato alla guida del centrosinistra. Si era in piena era berlusconiana e anche all’epoca il tema della contrapposizione politica era di attualità, frutto pure della discesa in campo di Berlusconi avvenuta 2 anni prima. 

Non sembra essere cambiato tanto oggi, dato che una delle tematiche trattate da Bruno Vespa, martedì in seconda serata su Rai 1, è stata proprio quella dell’odio politico in Italia conseguente all’omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk. Ottimi risultati per il talk che sfiora il 10% di share medio. L’anno elettorale farà sicuramente bene alla “terza camera dello Stato” anche se il conduttore aquilano è uno che tende a smussare gli angoli ed evita di esacerbare i toni. 

Per questa edizione numero 30 non sono state apportate particolari novità al format che regge benissimo così com’è, lo dimostra la buona media del 10.5% di share di queste prime puntate.

