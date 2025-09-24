Affari Tuoi, clamoroso: ecco qual è il soprannome di Davide

Oggi, mercoledì 24 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Si chiama Alessandra, viene dalla provincia di Padova e nella vita è una commessa in un negozio di abbigliamento.

Il nuovo concorrente della serata invece è il pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. Si chiama Davide - detto Shaggy -, viene dalla provincia di Aosta, è un progettista termotecnico e si occupa di progettazione e di impianti di riscaldamento. Ma è anche un grande appassionato di musica, soprattutto la chitarra. E ha deciso di giocare insieme alla sua dolce metà. Lei si chiama Erika, fa l'istruttrice di danza acrobatica aerea e insieme hanno giocato col pacco numero 7.