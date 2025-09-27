Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Veramente un infame". La puntata finisce malissimo

In studio spunta anche Herbert Ballerina , rimasto tra i pacchisti “perché ho perso il treno”, battuta che scatena il pubblico e lo condanna a restare in postazione tutta la sera. Un pacchista-vip, insomma.

Protagonista del gioco è Roberto , cameriere in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia accompagnato dal fratello Christian. “Siamo quattro fratelli. Tanti anni fa mio padre è andato in un posto più bello e mi ha lasciato questo ragazzo che era in un’età un po’ critica. Ho cercato di insegnargli i valori che ci ha insegnato papà ”, ha raccontato emozionando il pubblico. Con lui anche un amuleto speciale, un angioletto che apparteneva al padre: “Quando se n’è andato lo stringeva in mano”.

Pacchi, sorte, Dottore. Il mix di Affari Tuoi, il quiz campione di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La puntata in questione è quella di venerdì 26 settembre, una puntata divertentissima, emozionante. E nel mirino ci è finito proprio il Dottore, definito "un infame" dal padrone di casa, dal conduttore.

La partita di Roberto è altalenante: eliminati subito i 200mila euro, arrivano offerte poco convincenti. Alla prima proposta di 15mila euro, il concorrente commenta: “Con i numeri ho una confidenza un po’ leggera... Ringrazio il Dottore e rifiuto”. Più avanti, davanti a 23mila euro, ribadisce: “Sono numeri importanti, ma noi vogliamo ancora giocare”.

Non mancano i momenti comici. Herbert ribattezza la strategia del cambio “la regola dell’Aldilà”, tra le risate generali. Ma arrivano anche le batoste: cadono i 100mila e i 50mila euro. De Martino scuote la testa: “Questa ha fatto male, l’ho sentita anche io”.

Roberto, sempre in bilico tra emozione e coraggio, rifiuta più volte le offerte: “Mamma mi ha detto: Sai che ci sei, ci sono io e c’è papà con te. Questa esperienza è talmente importante che rifiuto l’offerta”, ha sfidato la sorte.

La svolta si consuma con il fatidico “pacco nero”. De Martino lo aveva avvisato: “Io ti ho detto ‘difendimi il pacco nero’ e tu hai chiamato la girl vestita di nero...”. Dentro c’erano 75mila euro, “poteva essere la nostra salvezza...”, commenta amaro il conduttore. Alla fine, Roberto porta a casa appena 20 euro. Un epilogo amaro che fa sbottare anche De Martino: “No, non ci credo... Il Dottore è veramente infame”, ha concluso con ironia e amarazza il conduttore di Affari Tuoi.