La Ruota della Fortuna, Ilaria fa impazzire il suo comune: cos'è successo

A Sala Consilina ieri sera - venerdì 27 settembre - non servivano fuochi d’artificio: ci ha pensato direttamente Canale 5 a far “saltare di gioia” l’intero paese. Il motivo? La vittoria di Ilaria De Rosa, fresca campionessa de La Ruota della Fortuna, il quiz condotto dall’inossidabile Gerry Scotti su Canale 5 e che sta ottenendo risultati clamorosi in termini di share.

Biologa di 33 anni, trapiantata a Roma per lavoro ma con cuore e radici ben piantati nel Vallo di Diano, Ilaria ha detronizzato la precedente regina del gioco, Benedetta di Benevento, conquistando il titolo e l’accesso alla prossima puntata in prime time.

Durante il percorso a colpi di vocali e consonanti, la concorrente ha attraversato round dal nome altisonante come “Triplete” e “La ruota del tempo”, fino ad approdare all’attesissimo “Ultimo round”, dove ha messo la ciliegina sulla torta con una calma da manuale e un sorriso da spot pubblicitario. E sì, tra un enigma e l’altro, non ha resistito a comprare una lettera molto speciale: la “S di Sala Consilina”. Un piccolo gesto che, in realtà, ha fatto sobbalzare più di qualche spettatore dalla poltrona.