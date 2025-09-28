Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Affari Tuoi, "ha fatto carriera": la novità che spiazza tutti

di
Libero logo
domenica 28 settembre 2025
Affari Tuoi, "ha fatto carriera": la novità che spiazza tutti

(X)

1' di lettura

Angelo dell'Abruzzo è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 28 settembre 2025. Il pacchista, di professione apicoltore, arriva da Monte Marcone di Atessa, in provincia di Chieti. Dal suo profilo Facebook, si scopre che ha una moglie di nome Lisa, insegnante di scuola primaria, e due figlie di nove e cinque anni. Intanto, sui social c'è già chi gli avrebbe trovato un sosia. "Il concorrente somiglia lievemente a Gattuso", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. 

Nell’appuntamento di questa sera, inoltre, è stata introdotta una novità riguardante Gennarino, il cane mascotte della trasmissione. Chi lo troverà nei primi 6 tiri vincerà 1.000 euro. Altrimenti, di giorno in giorno, il jackpot aumenterà di mille euro. E la trovata è piaciuta molto ai telespettatori, come si legge tra i commenti sui social. Un utente, per esempio, su X ha scritto: "Bella questa novità di Gennarino, che figata". Un altro invece: "Mi piacciono le novità! Ogni sera dovete inventarvene una diversa! #affarituoi". E ancora: "Weee Gennarino ha fatto carriera! Pure soldi porta ora! ! #affarituoi". "Gennarino si fa sempre più importante". 

Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Veramente un infame". La puntata finisce malissimo

Pacchi, sorte, Dottore. Il mix di Affari Tuoi, il quiz campione di ascolti condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La p...

Disappunto Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Veramente un infame". La puntata finisce malissimo

Frecciata servita Affari Tuoi, cosa parte in studio: gaffe clamorosa

Toh... Affari tuoi, clamoroso: tra i pacchisti spunta un vip a sorpresa

tag
affari tuoi
stefano de martino

Disappunto Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Veramente un infame". La puntata finisce malissimo

Frecciata servita Affari Tuoi, cosa parte in studio: gaffe clamorosa

Toh... Affari tuoi, clamoroso: tra i pacchisti spunta un vip a sorpresa

ti potrebbero interessare

1217x581

Affari Tuoi, De Martino sbotta: "Veramente un infame". La puntata finisce malissimo

Redazione
530x254

Affari Tuoi, cosa parte in studio: gaffe clamorosa

Redazione
451x259

Affari tuoi, clamoroso: tra i pacchisti spunta un vip a sorpresa

Redazione
1608x724

Affari tuoi, caos per Pasqualone: "Ma non si vergognano?"

Redazione