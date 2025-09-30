Garlasco, le strane intercettazioni Sempio-Carabinieri: "Dammi mezz'ora, ok?"

Anche alcune intercettazioni telefoniche sono finite al centro dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari che vede come indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Agli atti del fascicolo, coordinato dalla Procura della Repubblica di Brescia, ci sarebbero dunque alcune intercettazioni telefoniche risalenti al 2017 tra Andrea Sempio e due ufficiali della polizia giudiziaria di Pavia. Si tratta di Silvio Sapone e Giuseppe Sposto, entrambi sottoposti a perquisizione domiciliare. Secondo chi indaga i due carabinieri avrebbero avuto presunti contatti "opachi" con Sempio, all’epoca indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco e poi prosciolto.

Di questo si discute a Quarta Repubblica, il programma di Rete 4 che ha ricostruito i contatti tra Sempio e Sapone, al tempo responsabile sezione della polizia giudiziaria della procura di Pavia. In puntata sono stati analizzati i tabulati telefonici dell'epoca. Il 21 gennaio del 2017, l’ufficiale avrebbe telefonato ad Andrea per ben tre volte. Il giorno successivo, è Sempio a richiamare Sapone: una delle telefonate, di cui non si conosce il contenuto, sarebbe durata 315 secondi, all’incirca 5 minuti. E infine, nel tardo pomeriggio del 22 gennaio, l’indagato avrebbe inviato anche un sms al carabiniere.

Anche per quanto riguarda Spoto ci sarebbero una serie di intercettazioni "sospette", o presunte tali. Il pomeriggio dell’8 febbraio del 2017, l’ufficiale si reca presso l’abitazione di Sempio per eseguire la notifica di un atto, trattenendosi a casa del ragazzo per circa 1 ora e 10 minuti. I carabinieri hanno telefonato ad Andrea Sempio prima di notificargli l’invito a comparire per l’interrogatorio in procura due giorni dopo. Spoto aveva avvisato l’indagato della sua imminente visita. Anzi gli aveva addirittura chiesto di "fare due chiacchiere con lui" per poi trattenersi nella dimora dei Sempio.