Affari Tuoi, novità clamorosa per Stefano De Martino: cosa cambia in studio

Oggi, giovedì 2 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha subito dato il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Lazio. Lui si chiama Costantino, viene da Gaeta in provincia di Latina ed è un consulente manageriale per le banche.

La nuova concorrente della serata, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Calabria. Si chiama Francesca, nella vita è un'infermiera in Pronto Soccorso ed è in studio da ben 38 puntate. Ha due bambine e ha deciso di partecipare insieme a Pino. Si sono conosciuti a scuola, ben 18 anni fa. Lui nella vita fa l'autista di autobus. Insieme hanno giocato col pacco numero 6.