Cruciani travolge Fusani e Nardella: "Contro gli agenti e pro-estremisti"

La strage dei carabinieri va compresa. Lo ha detto Ilaria Salis scatenando un vero e proprio polverone. Eppure di fronte a questa bufera la sinistra tenta invano di giustificare le parole dell'europarlamentare di Alleanza Verdi e sinistra italiana. La riprova? Quanto andato in scena a Dritto e Rovescio. Su Rete 4 Giuseppe Cruciani ha detto le cose come stanno: "Nel centrosinistra ci sono forze politiche che sono a favore delle occupazioni e che puntualmente attaccano le forze dell'ordine!".

"Ma cosa dici? Questa è una novella che ha stufato", è saltata subito su Claudia Fusani, con Dario Nardella che l'ha interrotta: "Io penso che la sicurezza sia una questione che riguarda i più fragili e penso che nel mio partito, il Pd, tanti si stanno battendo perché è inutile fare sicurezza con i tweet e i titoli di giornale". Per l'ex sindaco di Firenze "la gente sta nelle periferie e vede che mancano forze dell'ordine e magistrati".