Luciana Littizzetto, livore contro Giorgia Meloni: "A destra, quasi in Libia"

Dopo una piccola pausa con destinatari diversi, ecco che Luciana Littizzetto torna a scrivere la consueta letterina a Giorgia Meloni. A Che Tempo Che Fa la comica torinese si rivolge direttamente al premier. Al centro il summit internazionale di Sharm el-Sheikh. Poco importa infatti se la leader di Fratelli d'Italia era l'unica donna al vertice, la Littizzetto attacca ancora: "Anche nella foto ufficiale stavi all'estrema destra, il che forse ti avrà fatto anche piacere, ma è talmente di lato che stavi per sconfinare in Libia". Insomma, invece che essere orgogliosa dell'unico premier donna, Littizzetto rosica. Alla faccia della solidarietà femminile tanto sbandierata a sinistra...

Ma non è tutto, perché la spalla di Fabio Fazio rincara la dose e torna sulla frase pronunciata da Donald Trump a Meloni: "Posso dirti che sei bellissima, non ti dispiace, no?". "Non è che Trump va a dire a Macron 'sei un bel gnocco', va da Putin e gli dice 'stai benissimo pettinato così'. Trump non sta solo facendo il galante, sta tracciando confini, sta marcando il territorio come un labrador sui lampioni di una via del centro", arriva a dire la comica.