Odifreddi, "variabile impazzita": o è smemorato o è in malafede

Non è di Collegno, Piergiorgio Odifreddi, ma di sicuro smemorato lo è, eccome. Perché delle due l’una: o su Hamas ha la memoria corta e un po’ confusa o, semplicemente, è in malafede come peraltro molti dei pro-Pal italiani che hanno già eletto il matematico di Cuneo come loro nume tutelare.

Da mesi l’intellettuale di sinistra mette al servizio il suo eloquio serafico in tv per la difesa di tesi ardite riguardo alla guerra a Gaza. Nemmeno l’ospitata a L’aria che tira, su La7, fa eccezione. Anzi. «Praticamente tutta l’Europa e il Medio Oriente si sono riuniti in Egitto senza Israele e senza i palestinesi», sottolinea con grande tranquillità, parlando della firma degli accordi sul cessate il fuoco in Palestina. Pur non essendo seduto sulla sedia, il padrone di casa David Parenzo sobbalza e ferma tutto: «No no no, i palestinesi c’erano. Professore, sennò le sfugge... Lei è un matematico e la variabile non può essere una variabile impazzita». Odifreddi, colto di sorpresa, prova a correggersi in corsa: «Sì sì ho capito, senza Hamas».