L'Eredità, "ma da quando?": polemica dopo la ghigliottina

È Andrea il campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 25 ottobre. Dopo aver battuto Gloria alla sfida dei Cento Secondi, il concorrente è approdato alla Ghigliottina, la fase finale del gioco, con 170mila euro. "Fa effetto", ha commentato Andrea dopo essersi seduto al tavolo. Il montepremi, poi, dopo vari dimezzamenti è sceso a 21.250 euro.

Le cinque parole da collegare questa sera erano tempo, muro, parata, votare e parete. Il campione, dopo il minuto di ragionamento a sua disposizione, ha puntato tutto sulla parola Scalare per provare a vincere 21.250 euro. Purtroppo, però, non era quella la risposta corretta, ma Contro. Andrea potrà comunque riprovarci nella puntata di domani, domenica 26.