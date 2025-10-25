L'Eredità, "ma da quando?": polemica dopo la ghigliottina

Libero logo
di
sabato 25 ottobre 2025
1' di lettura

È Andrea il campione de L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 25 ottobre. Dopo aver battuto Gloria alla sfida dei Cento Secondi, il concorrente è approdato alla Ghigliottina, la fase finale del gioco, con 170mila euro. "Fa effetto", ha commentato Andrea dopo essersi seduto al tavolo. Il montepremi, poi, dopo vari dimezzamenti è sceso a 21.250 euro. 

Le cinque parole da collegare questa sera erano tempo, muro, parata, votare e parete. Il campione, dopo il minuto di ragionamento a sua disposizione, ha puntato tutto sulla parola Scalare per provare a vincere 21.250 euro. Purtroppo, però, non era quella la risposta corretta, ma Contro. Andrea potrà comunque riprovarci nella puntata di domani, domenica 26. 

La soluzione offerta dal programma, tuttavia, non ha convinto proprio tutti. In molti, infatti, si sono riversati sui social dopo aver visto il programma proprio per contestare la parola "Contro". "Mah e da quando mettono preposizioni/avverbi? #leredita", ha scritto per esempio un utente sulla piattaforma X. "Brutta contro", ha scritto qualcun altro. E ancora: "Parata di contro nella scherma... Possiamo andarcene".

