Libero logo
Ponte sullo Stretto
Garlasco
Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Che tempo che fa, Greta Thunberg ospite. Bufera su Fabio Fazio: "Quanto la paghi?"

di
Libero logo
giovedì 30 ottobre 2025
Che tempo che fa, Greta Thunberg ospite. Bufera su Fabio Fazio: "Quanto la paghi?"

1' di lettura

Nuova puntata, stessa storia. Fabio Fazio ha annunciato la prossima super ospite di Che Tempo Che Fa, il programma di intrattenimento televisivo in onda sul Nove. E seguendo il solco tracciato nelle scorse settimane, anche questa new entry è destinata a dividere il pubblico. Di chi si tratta? Rullo di tamburi: Greta Thunberg.

L'attivista svedese è diventata famosa grazie alle sue iniziative di Friday for Future per sensibilizzare i giovani sul tema dell'ambiente. Poi da abile trasformista è riuscita a reinventarsi. L'ultima sua versione? Paladina dei pro-Pal, con tanto di attraversata via mare per raggiungere la Striscia di Gaza con la Flotilla, salvo poi essere fermata dall'esercito israeliano e rilasciata poi dopo pochi giorni.

Che Tempo Che Fa, Schlein da Fazio? Insultata: "Chiamate un traduttore"

Un boomerang che più di così non si può. Fabio Fazio ha annunciato sui social la super ospite della...

"Quanto è il suo cachet? Per capire se conviene smettere di mandare i figli a scuola come hanno fatto i suoi...", "La crem de la crem", "Come siete caduti in basso, mancano Zaki e Rula e avete fatto terno Che Tempo Che Fa inno ai propal", "Mi raccomando: domande facili e non mettetela in difficoltà. Altrimenti si blocca come i dischi rotti", "Ecco questa proprio ci mancava!! Così il circo è al completo e lo spettacolo continua !! Show going on...", "Non dubitavamo che avreste invitato la mentecatta bugiarda antisemita".

Tradimento? Juventus, clamoroso: ecco cosa aveva detto Luciano Spalletti da Fabio Fazio

Rimediare brutte figure Elly Schlein e gli espatriati? Piove la smentita: contro Meloni solo fango

Prego? Sinner, "dico una cosa impopolare". Fazio spiazza tutti a Che tempo che fa

tag
greta thunberg
che tempo che fa
fabio fazio

Tradimento? Juventus, clamoroso: ecco cosa aveva detto Luciano Spalletti da Fabio Fazio

Rimediare brutte figure Elly Schlein e gli espatriati? Piove la smentita: contro Meloni solo fango

Prego? Sinner, "dico una cosa impopolare". Fazio spiazza tutti a Che tempo che fa

ti potrebbero interessare

600x450

Cose di questo mondo, il popolo della notte incollato alla tv

Klaus Davi
378x209

Ballando con le Stelle, Marcella Bella accusa Selvaggia Lucarelli: "Situazione grave"

Redazione
639x372

Otto e Mezzo, Italo Bocchino zittisce lo studio: "Arianna Meloni non ha obblighi"

1514x797

Andrea Delogu, il fratello morto: la telefonata che le ha rivelato la tragedia