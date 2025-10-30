Che tempo che fa, Greta Thunberg ospite. Bufera su Fabio Fazio: "Quanto la paghi?"

Nuova puntata, stessa storia. Fabio Fazio ha annunciato la prossima super ospite di Che Tempo Che Fa, il programma di intrattenimento televisivo in onda sul Nove. E seguendo il solco tracciato nelle scorse settimane, anche questa new entry è destinata a dividere il pubblico. Di chi si tratta? Rullo di tamburi: Greta Thunberg.
L'attivista svedese è diventata famosa grazie alle sue iniziative di Friday for Future per sensibilizzare i giovani sul tema dell'ambiente. Poi da abile trasformista è riuscita a reinventarsi. L'ultima sua versione? Paladina dei pro-Pal, con tanto di attraversata via mare per raggiungere la Striscia di Gaza con la Flotilla, salvo poi essere fermata dall'esercito israeliano e rilasciata poi dopo pochi giorni.
"Quanto è il suo cachet? Per capire se conviene smettere di mandare i figli a scuola come hanno fatto i suoi...", "La crem de la crem", "Come siete caduti in basso, mancano Zaki e Rula e avete fatto terno Che Tempo Che Fa inno ai propal", "Mi raccomando: domande facili e non mettetela in difficoltà. Altrimenti si blocca come i dischi rotti", "Ecco questa proprio ci mancava!! Così il circo è al completo e lo spettacolo continua !! Show going on...", "Non dubitavamo che avreste invitato la mentecatta bugiarda antisemita".
Domenica a #CTCF sul Nove ospiteremo Greta Thunberg. https://t.co/PGqLR9ATdx pic.twitter.com/OJhknlc3Aa— Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 30, 2025