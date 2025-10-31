Affari tuoi, "Mavacc***e": Claudia, insulti sui titoli di coda

"Pigliali e scappa". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, non hanno dubbi: quella del Dottore è una "offerta che non si può rifiutare". E alla fine Claudia, la concorrente di venerdì sera, non la rifiuta: 20mila euro portati a casa, dopo una partita assai complicata e altrettanto poco apprezzata dal pubblico a casa, che si scatena in critiche contro lei e pure il papà che l'ha accompagnata in studio.

Claudia a un certo punto resta con 5 euro della Lotteria Italia da un lato e il "pacco nero" dall'altro. Un salto nel vuoto. L'offerta del Dottore è la classica scialuppa di salvataggio, colta senza troppa gioia però. "Poi sembra che abbia vinto 5 euro al gratta e vinci, manco un sorriso... Ma vac***are, va!", esagera un appassionato, che ha evidentemente preso molto male sia la condotta di gara sia la reazione un po' troppo "sobria" della ragazza. Gli fa eco un altro utente di X, uno dei tanti che commentano in tempo reale le puntate sui social: "Per quanto ci hai tediato tutta la serata hai vinto pure troppo! Inoltre troppa perdita di tempo"

"Dai, alla fine le è andata bene!", aggiunge un altro. "Puntata in linea con Halloween: proprio un gatto nero", ironizza una spettatrice. Il coro è unanime: "20k euro proprio regalati stasera", "Che bella puntata quella di ieri con le gemelle che decidevano velocemente. Questa concorrente, mette ansia e noiaaaa. Deciditi", "Ma il padre? Esiste?", "Due ore per accettare", "MUOVITIIII", "Mamma quante storie... piglia sto due spicci e chiudi", "20.000 non sono pochi ma non ti cambiano la vita... Io rischierei", "Ma siamo seri non esiste nessuna scelta... State a prendere per c***o????", "E forza...che p***le, pensa e ripensa che cosa... ma gioca e basta...".