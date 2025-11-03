L'Eredità, "il tuo numero ma...": Liorni gela Beatrice

Beatrice da Torino ha trionfato a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri, domenica 2 novembre. La concorrente, che attualmente vive a Roma, fa l’insegnante. Al suo primo tentativo è riuscita ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, cioè ben 11.250 euro.
La campionessa è riuscita ad arrivare alla fase finale del gioco solo dopo aver battuto Lorenzo, nuovo arrivato, alla sfida dei 100 Secondi. “Il 7 è un po’ il tuo numero. Sei nata il 7 luglio alle 7 di sera. Però questa è la puntata numero 6”, ha scherzato Liorni rivolgendosi a Beatrice. Quest'ultima, visibilmente emozionata, ha realizzato solo in quel momento di aver finalmente conquistato l’accesso alla Ghigliottina.
Beatrice, arrivata alla Ghigliottina con 180 mila euro, si è poi ritrovata con un montepremi di 11.250 euro per via di vari dimezzamenti. Le cinque parole da collegare erano Tenere, Tv, Gru, Addormentato e Destro. Dopo pochi secondi, la concorrente ha scritto la parola Braccio sul cartoncino a sua disposizione. E ha indovinato: era proprio quella la risposta corretta. La campionessa, quindi, si è messa a festeggiare con il conduttore e con le professoresse Linda e Greta. Applausi e sorrisi in studio.