L'Eredità, "il tuo numero ma...": Liorni gela Beatrice

La campionessa è riuscita ad arrivare alla fase finale del gioco solo dopo aver battuto Lorenzo, nuovo arrivato, alla sfida dei 100 Secondi. “Il 7 è un po’ il tuo numero. Sei nata il 7 luglio alle 7 di sera. Però questa è la puntata numero 6 ”, ha scherzato Liorni rivolgendosi a Beatrice. Quest'ultima, visibilmente emozionata, ha realizzato solo in quel momento di aver finalmente conquistato l’accesso alla Ghigliottina.

Beatrice, arrivata alla Ghigliottina con 180 mila euro, si è poi ritrovata con un montepremi di 11.250 euro per via di vari dimezzamenti. Le cinque parole da collegare erano Tenere, Tv, Gru, Addormentato e Destro. Dopo pochi secondi, la concorrente ha scritto la parola Braccio sul cartoncino a sua disposizione. E ha indovinato: era proprio quella la risposta corretta. La campionessa, quindi, si è messa a festeggiare con il conduttore e con le professoresse Linda e Greta. Applausi e sorrisi in studio.