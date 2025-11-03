Affari Tuoi, "ho i brividi": Alice lascia tutti senza parole

La sua partita, dunque, non è cominciata con il piede giusto: la pacchista ha subito eliminato 10mila euro, 200 euro, Gennarino, 50mila euro, 100 euro e 15mila euro. Mentre la prima offerta del dottore è stata di 35mila euro. "Siamo ancora all'inizio, c'è un bel tabellone. Ringrazio il dottore, ma abbiamo voglia di giocare", ha risposto Alice prima di tritare l'assegno. Dopodiché ha fatto fuori 200mila euro, 500 euro e 20 euro. E il dottore le ha proposto il cambio. La concorrente lo ha accettato lasciando il numero 1 per il pacco numero 2. Purtroppo, però, ha poi scoperto che nel suo c'erano 100mila euro .

Piena di colpi di scena la partita di Alice dalla Sicilia ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda ieri, domenica 2 novembre. Originaria della provincia di Catania, ha 36 anni e lavora come commessa in un supermercato. Mamma di due bambine, ha giocato insieme alla sorella Federica. E dopo un po' di sfortuna, è riuscita a vincere alla Regione Fortunata portandosi a casa 100mila euro .

Eliminati anche 75mila euro e 1 euro, il dottore le ha offerto 19mila euro. "Bella offerta, ma ci sono tre cifre più grosse. Rifiuto", ha detto lei. Che poi ha chiamato il pacco da 50 euro e ha rifiutato una nuova proposta di cambio. Dunque sono stati fatti fuori 30mila euro, 200 euro, 300mila euro e 20mila euro. Dopo aver eliminato dal tabellone tutti i pacchi rossi, Alice è andata alla Regione Fortunata. Il suo pacco conteneva 0 euro. Per provare a vincere 100mila euro ha puntato sulla Puglia. E ha indovinato.

In molti, sui social, si sono emozionati per la partita di Alice. "Ho i brividi, brava Alice", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Mi sono commosso". E ancora: "Questo finale è da brividi. Qualcuno lassù esiste. È la puntata più bella ed emozionante nella storia di #AffariTuoi".