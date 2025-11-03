Garlasco, chi porta in studio Giletti: colpo di scena in vista?

Possibili nuovi colpi di scena sul caso Garlasco. Massimo Giletti avrà in studio a Lo Stato delle Cose Luciano Garofano. L'ex consulente di Andrea Sempio è finito al centro di una bufera per una consulenza sul Dna prelevato dalle unghie di Chiara Poggi, che forse non avrebbe potuto effettuare. E proprio l'esperto potrebbe rivelare qualche dettaglio ancora sconosciuto.

Tra i vari misteri, quello legato a Giuseppe Sempio. Il padre del 37enne è indagato con l’accusa di aver corrotto l’ex pm Mario Venditti, che nel 2017 aveva chiesto l’archiviazione per il figlio. Ma come sarebbero arrivati i soldi all’allora procuratore? Che ruolo avrebbero avuto gli ex avvocati di Sempio? Sono questi alcuni degli interrogativi su cui stanno indagando gli inquirenti.