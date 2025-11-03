Garlasco, chi porta in studio Giletti: colpo di scena in vista?

Possibili nuovi colpi di scena sul caso Garlasco. Massimo Giletti avrà in studio a Lo Stato delle Cose Luciano Garofano. L'ex consulente di Andrea Sempio è finito al centro di una bufera per una consulenza sul Dna prelevato dalle unghie di Chiara Poggi, che forse non avrebbe potuto effettuare. E proprio l'esperto potrebbe rivelare qualche dettaglio ancora sconosciuto.
Tra i vari misteri, quello legato a Giuseppe Sempio. Il padre del 37enne è indagato con l’accusa di aver corrotto l’ex pm Mario Venditti, che nel 2017 aveva chiesto l’archiviazione per il figlio. Ma come sarebbero arrivati i soldi all’allora procuratore? Che ruolo avrebbero avuto gli ex avvocati di Sempio? Sono questi alcuni degli interrogativi su cui stanno indagando gli inquirenti.
Ma il delitto di Garlasco non è l'unico argomento al centro del dibattito del programma di Rai 3. Da Giletti si parla anche dell'attualità politica: sarà presente Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo di Mani Pulite, che interverrà sulla riforma della giustizia e sulla separazione delle carriere. A seguire, il confronto tra il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro. Infine ecco il caso-Gintoneria, il locale milanese al centro delle cronache giudiziarie per vicende di alcol, sesso e droga. In studio i protagonisti: Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Wanna Marchi.