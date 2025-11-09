Da noi... a ruota libera, il dramma Carolyn Smith: "Stavo malissimo..."

Carolyn Smith, terza ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera” su Rai1, ha ripercorso la sua lunga esperienza come presidente di giuria di Ballando con le Stelle: "Sono 18 anni che faccio Ballando e vedo sempre che i vip entrano in un modo ed escono sempre diversi. Ho iniziato le gare quando avevo 15 anni, la mia vita è tutta un ballo". Ha poi aggiunto: "Il giudizio? È sempre una lezione: si deve ascoltare e provare il consiglio che si riceve. Mi piacerebbe vedere Gassmann e Pandolfi a Ballando. Tutti voi state facendo un percorso meraviglioso, piano piano si vedono i progressi. Conosco lo sforzo che fate anche solo per un movimento di braccia. Cerco di aiutarvi il più possibile, quando posso ci sono. Difenderò sempre il ballo e quella pista".

Parlando della sua malattia, Smith ha raccontato: "Ballando e la mia storia personale? Si sono intrecciate spesso. Affronto la malattia col sorriso. Quella volta mi sono tolta il turbante in puntata per il mio papà. Ho combattuto tanto e non sapevo che in Italia non si potesse parlare di malattie. Sono diventata la portavoce di tante persone che avevano paura di parlare".