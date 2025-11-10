Libero logo
lunedì 10 novembre 2025
Affari Tuoi, "stramba": piovono critiche su Charlotte

Charlotte dalla Lombardia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 10 novembre. La pacchista, un avvocato di 28 anni originaria di Bresso, è stata accompagnata in studio dal marito Antonio. Quest'ultimo, anche lui avvocato, è originario di Benevento. La coppia ha giocato col pacco numero 10 poi cambiato col numero 2. 

A un passo dalla fine i due si sono trovati con 1 euro da una parte e 15mila e 75mila dall'altra. A quel punto il dottore ha proposto un'offerta da 15mila euro. Ma Charlotte l'ha rifiutata, anche se non proprio a cuor leggero. Dopodiché ha chiamato il pacco 11 della Puglia, scoprendo che all'interno c'era 1 euro. Tutti, allora, hanno tirato un sospiro di sollievo. Con 15mila e 75mila la pacchista e il suo compagno si sono assicurati comunque un bottino da portare a casa. 

L'offerta del dottore, dunque, è stato il cambio pacco. Ma la coppia ha rifiutato, scegliendo di tenersi il numero 2, salvo poi scoprire di avere la cifra più bassa, cioè i 15 mila. "Bah, che partita stramba #affarituoi", ha scritto qualcuno su X. Qualcun altro invece: "Io certe logiche che dicono non le capisco".

