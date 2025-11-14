L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Un vero e proprio strazio"

Oggi, venerdì 14 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata ad Alessandra, la campionessa che ieri però ha fallito la Ghigliottina. Con lei giocano come concorrenti: "Filippo da Mantova, Valentina da Milano, Marcello da Napoli, Giusy alla quarta sera, Francesca da Roma, Gianluca arrivato a 10 sere. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Marcello. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 85mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Viaggio", "Superiore", "Processo", "Diritto", "Base". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Livello". Ma non era del tutto convinto della sua scelta. E infatti non era la parola esatta. la soluzione era: "Istruzione".