Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Un vero e proprio strazio"

di
Libero logo
venerdì 14 novembre 2025
L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Un vero e proprio strazio"

1' di lettura

Oggi, venerdì 14 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata ad Alessandra, la campionessa che ieri però ha fallito la Ghigliottina. Con lei giocano come concorrenti: "Filippo da Mantova, Valentina da Milano, Marcello da Napoli, Giusy alla quarta sera, Francesca da Roma, Gianluca arrivato a 10 sere. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio. 

Alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Marcello. Il nuovo campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 85mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Viaggio", "Superiore", "Processo", "Diritto", "Base". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Livello". Ma non era del tutto convinto della sua scelta. E infatti non era la parola esatta. la soluzione era: "Istruzione".

L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli"

Oggi, giovedì 13 novembre, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Liorni alla ghigliottina è un vero e proprio strazio", "No mi sa che l'ex banchiere non l'ha indovinata. Ho letto a molti di voi una soluzione diversa", "Posso dirlo ? A me la nuotatrice pubblicitaria mi sta un po’ poco simpatica".

L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

Bufera tra i telespettatori di Rai 1 per la soluzione della ghigliottina della puntata de L'Eredità andata in...
tag
l'eredità
marco liorni

L'Eredità L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

La rivolta L'Eredità, Alessandra fallisce la Ghigliottina? Rivolta contro Liorni e autori: "Ridicoli"

Scivoloni L'Eredità, caos su Giusy: "Come ti fregano"

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

L'Eredità, "vergognatevi": sconcerto dopo la ghigliottina

Redazione
Dritto e rovescio, Toccalini contro gli amici di Ilaria Salis: "A calci in c*** e poi in galera"

Dritto e rovescio, Toccalini contro gli amici di Ilaria Salis: "A calci in c*** e poi in galera"

Roberto Tortora
Daniela Casulli e il sesso con i ragazzini: "Anche più di 4", Del Debbio sconvolto

Daniela Casulli e il sesso con i ragazzini: "Anche più di 4", Del Debbio sconvolto

Roberto Tortora
Dritto e rovescio, Del Debbio perde la calma: "Viglacchi, io vengo lì"

Dritto e rovescio, Del Debbio perde la calma: "Viglacchi, io vengo lì"

Roberto Tortora