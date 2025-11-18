L'Eredità, "nemmeno una": sconcerto dopo la puntata

Marcello e Gianluca i due concorrenti arrivati alla sfida dei Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, martedì 18 novembre, su Rai 1. A spuntarla, però, è stato Marcello, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 200mila euro. Per lui si è trattato della quinta volta alla prova della sfida finale del gioco. "Ancora lui, Marcello", ha commentato il conduttore.

Le cinque parole da collegare erano programma, scuola, arte, giocattolo e isola. Mentre il montepremi, dopo un solo dimezzamento, è sceso a 100mila euro. Il concorrente, come previsto dal regolamento, ci ha ragionato su un minuto e poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Studio. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Cucina.