L'Eredità, "nemmeno una": sconcerto dopo la puntata

di
Libero logo
martedì 18 novembre 2025
L'Eredità, "nemmeno una": sconcerto dopo la puntata

1' di lettura

Marcello e Gianluca i due concorrenti arrivati alla sfida dei Cento Secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, martedì 18 novembre, su Rai 1. A spuntarla, però, è stato Marcello, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di 200mila euro. Per lui si è trattato della quinta volta alla prova della sfida finale del gioco. "Ancora lui, Marcello", ha commentato il conduttore. 

Le cinque parole da collegare erano programma, scuola, arte, giocattolo e isola. Mentre il montepremi, dopo un solo dimezzamento, è sceso a 100mila euro. Il concorrente, come previsto dal regolamento, ci ha ragionato su un minuto e poi sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Studio. La risposta corretta, però, era un'altra e cioè Cucina

"Non ne prendono una #leredità", ha commentato un utente su X. Un altro invece ha espresso malcontento per l'interruzione pubblicitaria prima di scoprire la soluzione della ghigliottina: "Segnaliamo alla rai che piazzare l'ultima interruzione nel momento di maggiore tensione di tutto il programma provoca notevole malcontento tra chi segue da casa #leredita". 

tag
l'eredità
marco liorni

