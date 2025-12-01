Garlasco, bomba sul Dna a Lo stato delle cose: tam-tam, da Massimo Giletti...

Torna questa sera, lunedì 1 dicembre, in prima serata su Rai 3 Lo stato delle cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti, con una puntata destinata a riaccendere il dibattito su uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi decenni: l’omicidio di Chiara Poggi.

Al centro della puntata ci sono le più recenti novità investigative legate al Dna ritrovato sotto le unghie di Chiara, materiale genetico che - secondo quanto emerso la scorsa settimana - sarebbe riconducibile ad Andrea Sempio. Un elemento che ha spinto i legali di Alberto Stasi a valutare formalmente la richiesta di revisione del processo, riaprendo interrogativi su una vicenda giudiziaria che, a distanza di anni dal delitto del 2007, continua a sollevare dubbi e interrogazioni irrisolte.