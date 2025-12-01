L'Eredità, sospetti su Marta: "Per cu***". Sui titoli di coda...

Buone notizie per Marta. La concorrente de L'Eredità porta a casa i soldi. Marta ha infatti vinto nella puntata in onda lunedì 1 dicembre su Rai 1. Lei, arrivata alla Ghigliottina, ha dato a Marco Liorni la soluzione corretta: "Coppia". "MASSAGGIO di coppia (trattamento fatto insieme da due persone). APERTA coppia relazione non monogama FEDI coppia anelli nuziali MODELLO coppia. Una coppia modello. ATTACCO coppia Vialli & Mancini", ricostruisce un utente del web il gioco e la soluzione finale.

Marta in questo caso ha azzeccato riuscendo a collegare tutte le parole tranne una. Da qui i sospetti dei telespettatori: "Coppia d'attacco ... Questa indovina per c**o ... Te possa corcar la bonanima di Hulk Hogan", "Dopo diverse puntate, stasera si vedono un po' di soldi", "Ma che collegamenti strani", "Brava Marta! Son contenta …anche se non conosci la 'coppia d’attacco'".

Non è la prima volta che Marta finisce nel mirino degli utenti di X. Era giù successo qualche puntata fa quando, prima di arrivare al Triello, aveva vinto una sfida con un'altra concorrente, Federica. "Meritava Federica… Marta fondamentalmente è fortunata #leredita", aveva commentato per esempio un telespettatore su X. Un altro invece aveva scritto: "#leredita Ma quante ne spara Marta prima di indovinare".