Affari tuoi, Lara ferma il marito: "Aspetta", gelo sui titoli di coda

Momenti di gelo ad Affari tuoi, a pochi secondi dai titoli di coda. L'agricoltore Alessandro, pacchista del Veneto concorrente del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ha preso in mano l'assegno da 50mila euro, ultima offerta del Dottore.

Inizia a festeggiare, canticchiando lo slogan "Soldi sicuri", mentre la moglie Lara che lo accompagna in studio lo rimprovera contrariata: "Aspetta un attimo, aspetta un secondo mamma...". Niente da fare, Alessandro ha già deciso di accettare, avendo ancora due pacchi rossi da aprire: uno da 10mila euro e l'altro, pesante, da 100mila euro. "Vi avevo detto che era matto", scherza con il pubblico De Martino.

Alessandro è irremovibile: "Ho sognato più di una volta il pacco 14. Ho visto tutti e due i nonni dirmi: 'Ti dico 7, anzi facciamo 14'. Sento di avere i 100mila euro, però la forbice è troppo alta. Sono soldi. Io vado via a centesimi per vendere le patate, quest'anno è stato orrendo. Ho tribolato per tenere sano il prodotto, perché ha piovuto parecchio". Ecco così spiegata la fretta di dire sì al Dottore, nonostante la moglie sembrasse decisamente più propensa a correre il rischio. E forse aveva ragione lei, perché nel pacco che la coppi aveva in mano, il numero 14 appunto, c'erano proprio i 100mila euro. Una vittoria sì, ma dolceamara.