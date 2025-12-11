Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe fare un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

giovedì 11 dicembre 2025
Pier Silvio Berlusconi: "Mi piacerebbe fare un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

1' di lettura

Durante l’appuntamento natalizio di Mediaset con stampa e giornalisti, ospitato ieri sera a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha aperto una riflessione sul tema dell’informazione e sul valore del radicamento territoriale. "C’è un programma che mi piacerebbe? Guarda, ho attraversato il palinsesto e ti dirò una cosa che secondo me ti stupisce. Quello che a me piacerebbe fare, ma che non possiamo fare ad oggi per motivi di regole – e sarebbe comunque complicato, ma mai dire mai – è un telegiornale locale e regionale". E ancora, aggiunge l'ad del Biscione: "Io penso che, nell’offerta dei singoli Paesi, avere dell’informazione più stretta e specializzata sul territorio sia un grandissimo valore. Quindi io in questo riconosco il ruolo – e qui sì che è vero servizio pubblico – del TGR alla Rai. Io il TGR Liguria lo guardo sempre", conclude Pier Silvio Berlusconi.

tag
mediaset
pier silvio berlusconi

Ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi a tutto campo: "Meloni, miglior premier d'Europa"

L'acquisizione Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo colpaccio: che radio si "pappa" Mediaset

Indiscrezioni Amadeus, quelle voci clamorose che girano in Rai

ti potrebbero interessare

Affari tuoi, "caz***a micidiale": Elena rovinata

Affari tuoi, "caz***a micidiale": Elena rovinata

L'Eredità, "doppio passaggio": caos sui titoli di coda

L'Eredità, "doppio passaggio": caos sui titoli di coda

Sandokan, il trionfo di Can Yaman

Sandokan, il trionfo di Can Yaman

Klaus Davi
Quarta Repubblica, Ginevra Bompiani si smaschera da sola: "Quella è casa mia"

Quarta Repubblica, Ginevra Bompiani si smaschera da sola: "Quella è casa mia"