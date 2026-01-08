Ok, il prezzo è giusto: la tragedia, morta Raffaella Bragazzi

È morta a 66 anni Raffaella Bragazzi, storica voce del programma condotto da Iva Zanicchi Ok, il prezzo è giusto!. A dare l'annuncio è stata la stessa Zanicchi sui social: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". La sua voce, dal 1983 al 1999, annunciava i premi in palio. Raffaella era nata a La Spezia il 30 giugno 1959. Dopo il suo debutto su Telemontecarlo e Radio Montecarlo, dal 1983 al 1999 diventò presenza fissa della popolare trasmissione.

La sua voce, durante il programma televisivo andato in onda fino al 2001, ha accompagnato i concorrenti e gli spettatori nella descrizione degli oggetti per circa quindici anni, a partire dalla prima edizione, fino a quando venne sostituita da Matteo Zanotti. Non sono ancora note le cause della sua scomparsa.