giovedì 8 gennaio 2026
Ok, il prezzo è giusto: la tragedia, morta Raffaella Bragazzi

È morta a 66 anni Raffaella Bragazzi, storica voce del programma condotto da Iva Zanicchi Ok, il prezzo è giusto!. A dare l'annuncio è stata la stessa Zanicchi sui social: "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di Ok il Prezzo è giusto. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". La sua voce, dal 1983 al 1999, annunciava i premi in palio. Raffaella era nata a La Spezia il 30 giugno 1959. Dopo il suo debutto su Telemontecarlo e Radio Montecarlo, dal 1983 al 1999 diventò presenza fissa della popolare trasmissione.

La sua voce, durante il programma televisivo andato in onda fino al 2001, ha accompagnato i concorrenti e gli spettatori nella descrizione degli oggetti per circa quindici anni, a partire dalla prima edizione, fino a quando venne sostituita da Matteo Zanotti. Non sono ancora note le cause della sua scomparsa.

In ogni caso quello che la legava alla Zanicchi era un rapporto speciale, che andava oltre la semplice collaborazione professionale. Nel suo libro di ricordi, Un sapore nel cuore (2013), la speaker aveva raccontato il loro primo incontro: quando bussò alla porta del camerino per presentarsi come la "voce fuori campo", la conduttrice la accolse con la sua consueta e travolgente schiettezza emiliana. "Bragazzi? Mo sarai mica parente di quel brav’uomo che mi ha fatto gli scarponcini quando ero piccola?", le aveva chiesto strappando un sorriso a Raffaele e dando inizio a un'amicizia.

