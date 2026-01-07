L'Eredità, bufera su Marco Liorni e Danilo: "Avellino è più a est di Forlì?"

Oggi, mercoledì 7 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornato al nuovo campione del gioco: Federico, che ieri si è portato a casa più di 40mila euro. Con lui giocano come concorrenti: Camilla da Siena, Deborah da Treviso, Giusi da Roma, Danilo da Salerno, Ilaria da Mantova, Paola da Pontasieve. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce tutto il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina è stato Danilo. Il nuovo campione del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 36250 euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Contro", "Mano", "Scena", "Deposito", "Pietra". Dopo un minuto di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Valore". Ma non era la soluzione esatta. La risposta esatta era: "Calcare".