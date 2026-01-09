Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

di
Libero logo
venerdì 9 gennaio 2026
Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

2' di lettura

Sabato 10 e domenica 11 gennaio su Canale 5, primo weekend del 2026 in compagnia di Verissimo. E per l'occasione la padrona di casa avrà come ospite Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo si parlerà dei quarant'anni di carriera e il personale percorso di un'attrice molto amata: Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film “Prendiamoci una pausa”. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato da mamma Rossella.E ancora, sarà ospite, con la sua storia, Mariana Rodriguez, la modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nel suo ultimo film “Buen Camino”.

Inoltre, il momento particolarmente doloroso che sta vivendo Raffaella Fico e direttamente da Uomini e Donne, Mario Lenti, il cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma. Infine, Silvia Toffanin accoglierà Stefania Loizzi, prima, tra altre donne, ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale, dopo averla narcotizzata. Domenica alle ore 16.00 a Verissimo Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dal 12 gennaio alla guida, su Canale 5, della trentesima edizione di Zelig.

Garlasco, le nuove foto di Andrea Sempio e il mistero: chi è "Gabriele"?

Un'altra bomba du Garlasco da Bugalalla Crime, la pagina youtube di Francesca Bugamelli che da alcuni mesi sta copre...

In studio, un attore dai mille volti: Christian De Sica, a febbraio al cinema con “Agata Christian -Delitto sulle nevi”. Inoltre, spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. Infine, alla luce degli ultimi aggiornamenti sull'intricata vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio, torna a far sentire la sua voce Evelina Sgarbi.

Garlasco, Chiara Poggi prima di essere uccisa guardò il video di Sempio sul suo pc

Il video di Andrea Sempio sarebbe stata l'ultima cosa vista da Chiara Poggi sul suo pc prima di essere uccisa. Il de...
tag
andrea sempio
garlasco
verissimo

Garlasco Garlasco, "Alberto Stasi non mentiva": l'impronta che può riscrivere la storia

La decisione del fratello di Chiara Marco Poggi, la clamorosa mossa che scuote Garlasco

Un mistero infinito Garlasco, "di chi sono i capelli nella mano di Chiara Poggi"

ti potrebbero interessare

Masterchef, una delizia che dovrebbe durare per sempre

Masterchef, una delizia che dovrebbe durare per sempre

Andrea Tempestini
Dritto e Rovescio, Donzelli irride Majorino: "Non ce la fate neppure in Italia"

Dritto e Rovescio, Donzelli irride Majorino: "Non ce la fate neppure in Italia"

Roberto Tortora
Dritto e Rovescio, sentenza-Cruciani su Crans: "C'è un solo responsabile"

Dritto e Rovescio, sentenza-Cruciani su Crans: "C'è un solo responsabile"

Dritto e Rovescio, Del Debbio dà una lezione al maranza: "Chi è il bastardo"

Dritto e Rovescio, Del Debbio dà una lezione al maranza: "Chi è il bastardo"

Roberto Tortora