Verissimo, Andrea Sempio si gioca tutto da Silvia Toffanin

Sabato 10 e domenica 11 gennaio su Canale 5, primo weekend del 2026 in compagnia di Verissimo. E per l'occasione la padrona di casa avrà come ospite Andrea Sempio, il nuovo indagato per il caso del delitto di Garlasco. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo si parlerà dei quarant'anni di carriera e il personale percorso di un'attrice molto amata: Claudia Gerini, a breve nelle sale con il film “Prendiamoci una pausa”. Nel giorno del suo compleanno sarà in studio il ballerino e coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofré, accompagnato da mamma Rossella.E ancora, sarà ospite, con la sua storia, Mariana Rodriguez, la modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nel suo ultimo film “Buen Camino”.

Inoltre, il momento particolarmente doloroso che sta vivendo Raffaella Fico e direttamente da Uomini e Donne, Mario Lenti, il cavaliere che ha risvegliato il cuore di Gemma. Infine, Silvia Toffanin accoglierà Stefania Loizzi, prima, tra altre donne, ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale, dopo averla narcotizzata. Domenica alle ore 16.00 a Verissimo Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dal 12 gennaio alla guida, su Canale 5, della trentesima edizione di Zelig.