Affari Tuoi in prima serata, clamorosa sfida a Mediaset

Affari Tuoi rilancia la sfida a Canale 5 e La Ruota della Fortuna con una puntata speciale tagliata ad-hoc per conquistare la prima serata. La Rai ha deciso di alzare la posta dopo i recenti picchi in termini di share del format condotto da Stefano De Martino, format dunque da riproporre fuori dal preserale: questa volta in studio non ci saranno concorrenti singoli, ma coppie sposate pronte a giocarsi tutto insieme, trasformando il format in una prova di affiatamento e nervi saldi.
A confermare il progetto è un comunicato diffuso da EndemolShine Italy sui social, con cui la produzione invita le coppie a candidarsi. L’esperimento della Lotteria Italia, che aveva già portato Affari Tuoi in prima serata, è stato solo l’antipasto. Ora l’obiettivo è capire se una formula basata sulle famiglie possa rendere il programma competitivo contro la macchina di Gerry Scotti.
Il confronto è diretto: La Ruota della Fortuna ha trovato nuova linfa con la Ruota dei Campioni e ha ridotto il vantaggio che De Martino aveva costruito in access prime time. Per questo Viale Mazzini vuole verificare se il conduttore può reggere anche sul terreno più ambizioso del prime time, dove gli ascolti contano ancora di più.
Affari Tuoi, De Martino zittisce il pacchista: "Serve il cervello!"Ancora qui, tra pacchi e Dottore, la sfida alla fortuna nel regno di Stefano De Martino. Siamo ad Affari Tuoi, il format...
Il cuore dello speciale sarà proprio questo: mariti e mogli chiamati a prendere decisioni insieme, tra offerte del Dottore e pacchi pieni di incognite, con l’idea che il gioco diventi una metafora della vita di coppia. In questo schema, la spalla comica di Herbert Ballerina resta un punto fermo, visto che la sua presenza ha già funzionato anche nelle serate evento.
I casting per le coppie sono già partiti e la Rai, insieme a Endemol, sta valutando la collocazione migliore. Si va dall’ipotesi di un lungo appuntamento che parta dall’access prime time fino a quella più classica delle 21.30, subito dopo l’edizione quotidiana del programma.
Affari Tuoi, "chi è l'accompagnatrice di Ivan": anche Stefano De Martino sconvoltoUna storia che ha dell'incredibile quella del concorrente di Affari Tuoi in onda sabato 10 gennaio su Rai 1 e della ...
Se l’operazione riuscirà, De Martino potrebbe seguire le orme di Paolo Bonolis, che in passato aveva portato Affari Tuoi in prima serata. Stavolta la scommessa è doppia: battere la concorrenza e dimostrare che il gioco dei pacchi, con le famiglie al centro, può diventare un’arma strategica nella guerra degli ascolti.