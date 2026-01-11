Affari Tuoi in prima serata, clamorosa sfida a Mediaset

Affari Tuoi rilancia la sfida a Canale 5 e La Ruota della Fortuna con una puntata speciale tagliata ad-hoc per conquistare la prima serata. La Rai ha deciso di alzare la posta dopo i recenti picchi in termini di share del format condotto da Stefano De Martino, format dunque da riproporre fuori dal preserale: questa volta in studio non ci saranno concorrenti singoli, ma coppie sposate pronte a giocarsi tutto insieme, trasformando il format in una prova di affiatamento e nervi saldi.

A confermare il progetto è un comunicato diffuso da EndemolShine Italy sui social, con cui la produzione invita le coppie a candidarsi. L’esperimento della Lotteria Italia, che aveva già portato Affari Tuoi in prima serata, è stato solo l’antipasto. Ora l’obiettivo è capire se una formula basata sulle famiglie possa rendere il programma competitivo contro la macchina di Gerry Scotti.

Il confronto è diretto: La Ruota della Fortuna ha trovato nuova linfa con la Ruota dei Campioni e ha ridotto il vantaggio che De Martino aveva costruito in access prime time. Per questo Viale Mazzini vuole verificare se il conduttore può reggere anche sul terreno più ambizioso del prime time, dove gli ascolti contano ancora di più.