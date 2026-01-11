L'Eredità, pioggia di critiche contro Paola: "Si capisce tutto". Sui titoli di coda...

Tutti contro Paola. Accade su X dove ogni giorno si commenta la nuova puntata de L'Eredità. E come ogni sera, anche quella di domenica 11 gennaio vede i telespettatori di Rai 1 prendere di mira i concorrenti. Questa volta a non andare giù è Paola, appunto. "Quanto la odio? Solo io?", scrive un utente al quale fanno eco altri: "Basta, Paola, bastaaaaaa", "Insopportabile non guarderò più L'eredità fino a che ci sarà sta tizia", "Paola per la terza sera alla ghigliottina. Perderà anche stasera?", "La fastidiosa è pure psicologa? Adesso capisco molte cose e perché è indigesta", "Qualcuno potrebbe dire a Paola di parlare un po' meno?", "Avvisatemi quando non ci sarà più Paola, così ricomincerò a guardare la trasmissione. Ma come si fa ad essere così supponenti?".

Non è la prima volta che i telespettatori se la prendono con la concorrente. Era accaduto anche durante la sua prima Ghigliottina, quando non era riuscita a portarsi a casa il bottino.

"Federico è candidato al concorso: il più antipatico", "Dopo averci deliziato con i tortellini con il brodo nel periodo natalizio è tornato lo psicoanalista demenziale...", "Paola è brava ma.... urna ?!?!?", "Cara Paola, avrai pure 5 lauree, ma secondo me… non ci capisci un tubo dí ghigliottine!", "Tanto intelligente e onesta ...pare", si leggeva sui social.