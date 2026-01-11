Libero logo
Italia 1, il relitto "notturno" fa volare la rete

di Klaus Davidomenica 11 gennaio 2026
1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Relitti e segreti: nel profondo degli abissi / Italia 1) 
Secondo Aims (Associazione italiana medicina del sonno) in Italia sono circa 13,4 milioni gli insonni. Cifra che sale durante le Feste natalizie. Anche così si spiega l’acuirsi in questo periodo del trend del consumo della tv notturna.

Tra le 2 e le 5 la media è stata infatti di circa 3 milioni di spettatori, punte oltre i 6 milioni alla Vigilia, a Natale e a San Silvestro, in cui si è arrivati a quasi 7 milioni. Tra i più gettonati le repliche de L’eredità su Rai 1 (quasi 300mila teste dalle 2 alle 2.40), la serie Fantaghirò (300mila dalle 2 alle 3) e la soap Una vita (medie di 150mila dalle 3 alle 5) su Canale 5, il film The Blues Brothers su Italia 1 (in 410mila alle 2.30), La dottoressa schiacciabrufoli su Real Time (100mila dalle 2 alle 3). 

Questa settimana i doc Relitti e segreti: nel profondo degli abissi e Relitti e segreti: in cerca di mondi sommersi dalle 2.40 alle 3.30 su Italia 1 hanno superato i 100mila teleutenti svegli per scoprire spettacolari resti subacquei.

